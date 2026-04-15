辞めないのも地獄、辞めるまでも地獄。【漫画】本編を読む月収手取りで十数万円…。労働基準法に違反しないよう、サービス残業を強いられている、残業ねこくん。深夜に夜道を歩いていると、身も心も疲れ果て「仕事やめたい」と思う。あおいし(@ao144444)さんの実録漫画「残業ねこ」をお届けする。働きづめで人生疲れてしまったねこくんが退職をもぎ取るまで頑張る姿を応援したい！■ねこくんは連日激務で完全に思考停止してしまっ