【漫画】この漫画をはじめから読む歩いているだけで動物にモテてしまう男・半田。そのモテっぷりは、好かれるどころではなく、まるで動物にストーカーされているほど!?笑って癒やされる漫画「動物にモテるサラリーマンの受難」をお届けします。→『動物にモテるサラリーマンの受難』を最初から読む動物にモテるサラリーマンの受難(21)スーパーについてきてしまった鴨を抱えていたら同僚にあった半田動物にモテるサラリーマンの受難