出会ってすぐの「俺と結婚しない？」。ノリで言ってるんだな〜と思ったのだが…。【漫画】本編を読むSNSやブログでエッセイ漫画を発信しているReina(@Reina770)さんの「0日婚」は、リゾートバイト先で出会ったヤマトさんと、思いがけないスピードで距離を縮めていく実話ベースの作品である。元カノの存在に揺さぶられながらも、最終的に2人が結ばれていく展開はまるでドラマのよう。軽やかで親しみやすい語り口のなかに、恋愛の勢