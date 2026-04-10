京都の観光スポットとしても有名な「太秦(うずまさ)映画村」が、「江戸時代の京へ、迷い込む」大人の没入体験パークをテーマとして2026年3月にリニューアルオープン。夜のみ開催する大人向け「R-18」指定の体験型コンテンツをはじめ、映画村全体を舞台とした新たな看板ショー、京都の老舗から話題の店までそろう「京の食」をテーマとしたグルメなど、早くも話題となっている。新たな映画村の見どころやおすすめのコンテンツ、グル