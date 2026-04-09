ノスタルジックな街並みと瀬戸内海の穏やかな風景が調和する人気観光地・広島県尾道市。映画やアニメの聖地としても有名で、特に映画監督・大林宣彦の「尾道三部作」のロケ地を巡る旅は人気が高く、現在の「聖地巡礼」の先駆けといっていい存在である。昨今の観光ブームの傾向として、“歩いて楽しめるコンパクトな街”は客足が伸びており、一例として挙げるなら熱海温泉の人気復活はその最たるものだ。尾道もまた、坂道や石畳の路