突然の警察からの電話は、弟の事故を知らせるものだった...!!【漫画】本編を読む深夜11時56分、一台のバイクが右折車と衝突した。数十メートルも吹き飛ばされたバイクと、道路に残された長いブレーキ痕。16歳という若さでこの世を去った弟と、同乗していた少女。悲劇はそれだけに留まらず、加害者の虚偽の証言や、閉鎖的な街で囁かれる心ない噂話が、残された家族の心を激しく切り刻んでいく。きむらかずよ(@kmk11161)さんの実録漫