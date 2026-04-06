魔物にトドメをさしてくれと村人に泣きつかれているのに動かない勇者。一体なぜ!?【4コマ漫画】「RPGあるある」を読む魔物と戦う勇者パーティーといえば、村を守るために死力を尽くす存在……のはずだが、RPGの世界ではしばしば“別の戦い”も始まる。敵を倒すか、レアアイテムを狙うか。そんなプレイヤーなら一度は通る泥くさい攻防を4コマにしたのが、津夏なつなさんの「RPGあるある盗賊の性」だ。■勇者が待っていたのは、勝