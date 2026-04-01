白猫のミコさんと一緒に暮らしている漫画家の久川はる(@hisakawa_haru)さんは、ミコさんとの幸せな暮らしを漫画にしたコミックエッセイを出版。SNSにもオリジナル作品を投稿している。その中から今回紹介するのは、まだ肌寒い朝の猫あるあるエピソードである。朝起きると猫が至近距離でニャウニャウと何やら催促をしてきている。一体何の催促なのか…？【漫画】本編を読む目を覚ますと猫がのぞき込んでいた！なんという幸せ!!久川