スターバックスによる新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ(R) カフェ」の2号店が、“日本一高い所にあるスターバックス”として、地上約150メートルの東京ソラマチ30階(東京・墨田区)にオープン！スターバックス リザーブのコーヒー豆を使ったラテや、イタリアンベーカリー「プリンチ(R)」のコルネッティとともに“抜群の眺望”も楽しめるので、春のおでかけ先としておすすめだ。【写真】“日本一高い所に