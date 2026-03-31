「好きだから、私が我慢すればいい」――。そんな思いで自分をすり減らしている人は少なくない。春乃おはなさんの漫画は、一目惚れした彼との「居心地の悪さ」への悩み、やがて別れを決意するまでの心の軌跡を鮮明に映し出す。一人で悩んだ日々を経て、彼女がたどり着いた「幸せ」の形とは。【漫画】本編を読む26■大好きだったはずなのに。なぜか楽しくなくなってしまった恋愛一目惚れした店員さんと付き合い始めた春乃おはなさん