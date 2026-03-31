京都府の南部に位置する宇治市。平等院鳳凰堂をはじめとした重要文化財が点在し、2024年の大河ドラマ『光る君へ』の放送中は、『源氏物語』ゆかりの地としてさらなる注目を浴びた。【写真】「中村藤𠮷本店」のカフェで味わえる「濃茶［初昔］」京都の観光地として屈指の人気を誇る宇治だが、なかでも「抹茶」を求めて訪れる人が多いのではないだろうか。名産品の「宇治茶」は、いまや国内外の料理やスイーツにも使用され、