全国的に盛り上がりを見せるコーヒーシーン。飲食店という枠を超え、さまざまなライフスタイルやカルチャーと溶け合っている。なかでも関東エリアは、伝統的な喫茶店から最先端のカフェまで、さまざまなスタイルの店が共存する、まさに日本のコーヒー文化の中心地。【写真】「NEO」をはじめ、4、5種類の「ハリオ」シリーズを用意。豆によって最適な器具をセレクトする東京をはじめ、関東近郊にある注目店を紹介する当連載。焙煎士