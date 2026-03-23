春から上京して東京の大学へ通う、主人公の美春。「金銭面は自分で何とかする」と親をなんとか説得して大学に入ったため、毎日アルバイト漬けの日々。周囲の華やかな大学生たちに圧倒され、「きれいになりたい」と思うものの、生活費を稼ぐので精一杯。憧れの地で輝くには「お金がかかる」ことを知った、うみの韻花(@umino_otoka)さんの『人生もっとうまくやれたのに 港区女子の絶望と幸せ』を紹介するとともに本作について話を聞