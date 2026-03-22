社員がフォロワーな話【漫画】本編を読む虎太郎(@K0TAR0o0)さんはSNSを中心に漫画を公開し、X(旧：Twitter)のフォロワー数は5.4万人(2026年3月18日現在)である。本作はSNSで絵師の活動をする主人公だが、なんと上司がその絵師のフォロワーであることから物語がはじまる。お互いの素性を知らずに、SNS上で温かいメッセージのやりとりが繰り広げられてゆく…。本作を描いたきっかけや作品の裏話などについて、虎太郎(@K0TAR0o0)さん