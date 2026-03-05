「100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー」が、2026年3月7日(土)、3月8日(日)にお台場海浜公園で開催される。ドラえもんと仲間たちが夜空に描き出される、圧巻のエンタテインメントを届けてくれる。【写真】お台場の夜空に巨大なドラえもんが登場！本ドローンショーは、2026年3月27日(金)より、東京ドリームパークにて開催予定で、世界中で愛される『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会する史上最大級のイ