日本初上陸！東京の夜空を彩る「100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー」が3月7日、8日に開催決定
「100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー」が、2026年3月7日(土)、3月8日(日)にお台場海浜公園で開催される。ドラえもんと仲間たちが夜空に描き出される、圧巻のエンタテインメントを届けてくれる。
【写真】お台場の夜空に巨大なドラえもんが登場！
本ドローンショーは、2026年3月27日(金)より、東京ドリームパークにて開催予定で、世界中で愛される『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会する史上最大級のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」のプレイベント。観覧は無料(事前申込不要)だ。
これまで香港、上海、バンコク、台湾など世界各地を巡り、多くのファンを虜にしてきたプロジェクトがいよいよ日本に上陸。「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」開幕に先駆け、最新テクノロジーで夜空を舞台に繰り広げられるドラえもんと仲間たちの共演を、いち早く目撃しよう。
■お台場の夜空いっぱいに展開される！「100％ドラえもん&フレンズ ドローンショー」
今回のドローンショーの舞台となるのは、東京湾を望む開放的な景観と豊かな自然が魅力の、湾岸エリアを代表する「お台場」。海風が心地よく吹き抜けるこの場所は、レインボーブリッジや高層ビル群が織りなす美しい夜景を背景に、昼夜問わず多くの人々に親しまれる東京屈指のロケーション。
ショーの本編では、1000機のドローンが夜空を埋め尽くし、ドラえもんをはじめ、のび太やおなじみの仲間たちが、このお台場の夜空を舞台に壮大な物語を繰り広げる。高さ100メートルを超える巨大なドラえもんが夜空に出現する姿は圧巻のひと言。最新テクノロジーを駆使し、今回のイベントで初登場となるひみつ道具「100％友達あつめすず」をはじめ、さまざまなひみつ道具が夜空で大活躍する姿は必見だ。
さらに、今回「日本オリジナルの特別演出」も。海外公演で培われた技術と、東京の象徴的な夜景が融合することで生まれる、ここでしか体験できないサプライズを楽しもう。
■香港を魅了した「ドラえもん ドローンショー」
2024年、本イベントの皮切りとなった香港では、世界初となる「ドラえもん ドローンショー」が実施され、大きな話題を呼んだ。香港の名所であるビクトリア・ハーバー上空に約1000機のドローンが集結し、夜空を巨大なキャンバスに見立てて、タケコプターで空を飛ぶドラえもんやおなじみのひみつ道具、そして感動の名シーンを次々と描き出した。
ドローンショーは大型イベント「100％ドラえもん＆フレンズ」の開幕を祝う象徴的なイベントとして位置づけられ、この盛り上がりは観光や経済にも大きな波及効果をもたらし、国境を超えて愛されるドラえもんの力をあらためて世界に証明した。
■スマホでもドローンショーのBGMを楽しめる
【ドローンショーBGMの楽しみ方】
配信時間：ドローンショー開催日の18時30分〜18時45分頃の終了まで
視聴方法：
1.イヤフォンを用意※視聴はイヤフォン推奨
2.専用サイトにアクセス
3.「配信チャネル一覧」の中から本イベントを選択
4.視聴
■最新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』との特別連動が決定！
今回のドローンショーでは、2026年2月27日から公開中のシリーズ45作目の最新作、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の特別な演出を用意している。
「100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー」概要
イベント名：100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー
開催日：2026年3月7日(土)、3月8日(日)
住所：東京都港区台場1-4
飛行時間：18時30分〜18時45分(15分間)
観覧料：無料(事前申込不要)
アクセス：ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」「台場駅」より徒歩約3分
「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」概要
イベント名：100％ドラえもん＆フレンズ in 東京
会期：2026年3月27日(金)〜9月30日(水)
会場：TOKYO DREAM PARK EX STUDIO7 ほか
(東京都江東区有明3-3-8)
開館時間：10時〜18時(最終入場17時)
アクセス：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分、りんかい線 「国際展示場駅」徒歩約9分、「東京テレポート駅」徒歩約11分
主催：100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会(テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)
特別協力：AllRightsReserved(ARR)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
