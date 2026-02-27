2026年2月28日(土)より、京王アートマン 府中店にて水森亜土さんのPOP UP SHOP「亜土ちゃんフェア」と「セサミストリート」のポップアップが同時開催される。【画像】「亜土ちゃんフェア」のノベルティを見る京王アートマン府中店で開催される「亜土ちゃんフェア」＆「セサミストリート」のメインビジュアル会場は京王アートマン府中店3階の文具売場。京王線府中駅直結だから、お仕事帰りやお買い物ついでにふらっと立ち寄れるのが