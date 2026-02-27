水森亜土グッズが府中に大集合！「亜土ちゃんフェア」＆「セサミストリート」が同時開催
2026年2月28日(土)より、京王アートマン 府中店にて水森亜土さんのPOP UP SHOP「亜土ちゃんフェア」と「セサミストリート」のポップアップが同時開催される。
【画像】「亜土ちゃんフェア」のノベルティを見る
会場は京王アートマン府中店3階の文具売場。京王線府中駅直結だから、お仕事帰りやお買い物ついでにふらっと立ち寄れるのがうれしい。店内には、文具や雑貨など亜土ちゃんグッズがずらりと並び、実際に手に取って色合いや質感を確かめられるのは、リアル店舗ならではの醍醐味。きっと「これ欲しい！」「あれもカワイイ！」と目移りしてしまうはず。
そして見逃せないのが、購入特典の存在。亜土ちゃんグッズを1会計2000円以上購入すると、非売品のオリジナルクリアペンケースがもらえる。ピンクとホワイトの2色展開で、ペンだけでなく歯ブラシも入るサイズ感だから、デイリー使いにもぴったり。ただし色は選べず、1会計につき1点、なくなり次第終了なので、狙っている人はお早めに。
さらに同会場では、セサミストリートのグッズも展開中。エルモやクッキーモンスター、ビッグバードなど、おなじみのキャラクターたちのアイテムが一堂にそろう。2つのポップアップを一度に楽しめるのも、今回のフェアならではの魅力だ。
開催期間は2026年3月29日(日)までの約1カ月間。亜土ちゃんやセサミストリートの仲間たちに会いに、府中へおでかけしてみては。
水森亜土POP UP SHOP「亜土ちゃんフェア」＆「セサミストリート」
開催店舗：京王アートマン 府中店 3階文具売場
開催期間：2026年2月28日(土)〜3月29日(日)※最終日は18時まで
所在地：東京都府中市府中町1-2-1 ぷらりと京王府中
アクセス：京王線 府中駅直結
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) ADO MIZUMORI
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
