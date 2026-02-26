タイコスメブランド『BabyBright（ベイビーブライト）』と、韓国の美容医療機器メーカー『ウォンテック社（Wontech）』が共同開発した立体設計シートマスク、「OLIGIUP フェイスマスク」が新登場！2026年2月26日（木）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売開始。2026年春頃より美容クリニックをはじめとした、お取扱店にて順次発売が開始されます。韓国の美容医療機器メーカーとベイビーブラ