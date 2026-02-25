½÷À­¤¬Â¿¤¯Íè±¡¤·¤Æ¤¤¤ëART¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÃËÀ­¤¬°ì¿Í¤Þ¤®¤ì¹þ¤àµï¿´ÃÏ¤Î°­¤µ¤è¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à·ëº§¤·¤Æ2Ç¯¡¢Ç¥¿±¤ÎÃû¤·¤¬¤Ê¤¤É×ÉØ¡£ºÊ¤Î¤¦¤µ¤®¤ÏÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¤½¤³¤Ç¡ÖÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÃËÀ­Â¦¤Ë¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤Î¥«¥¨¥ë¤Ë¸¡ºº¤òÂ¥¤¹¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡Ö²¶¤Ï¸µµ¤¤À¤·¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÉØ¿Í²Ê¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬°­¤¤¡×¤È¤¤¤¦µñÀä¤À¤Ã¤¿¡£¸½Ìò¤ÎÈçÇ¢´ï²Ê°å¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤â¹âÅÙÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ(ART)¤ò·Ð