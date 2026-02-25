½÷À­¤¬Â¿¤¯Íè±¡¤·¤Æ¤¤¤ëART¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÃËÀ­¤¬°ì¿Í¤Þ¤®¤ì¹þ¤àµï¿´ÃÏ¤Î°­¤µ¤è


¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à

·ëº§¤·¤Æ2Ç¯¡¢Ç¥¿±¤ÎÃû¤·¤¬¤Ê¤¤É×ÉØ¡£ºÊ¤Î¤¦¤µ¤®¤ÏÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¤½¤³¤Ç¡ÖÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÃËÀ­Â¦¤Ë¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤Î¥«¥¨¥ë¤Ë¸¡ºº¤òÂ¥¤¹¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡Ö²¶¤Ï¸µµ¤¤À¤·¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÉØ¿Í²Ê¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬°­¤¤¡×¤È¤¤¤¦µñÀä¤À¤Ã¤¿¡£

¸½Ìò¤ÎÈçÇ¢´ï²Ê°å¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤â¹âÅÙÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ(ART)¤ò·Ð¤ÆÉã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê°å¥Þ¥ó(@saraly_man)¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃËÀ­Â¦¤Î¿´ÍýÅª¾ãÊÉ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä»½Ãµº²è¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿Ì¡²è¡ØÃËÀ­ÉÔÇ¥µº²è¡Ù¤òÀ©ºî¡£X(µìTwitter)¤Ç2.3Ëü·ï¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î³ëÆ£¤òÊ¹¤¤¤¿¡£

¢£¡ÖÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¹©É×¡£ÃËÀ­¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÃæÎ©Åª¥¹¥¿¥ó¥¹¡É¤Î½ÅÍ×À­

ÃËÀ­ÉÔÇ¥µº²è¡¡Âè°ì´¬(3)


Ç¥³è¾ðÊó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½÷À­¸þ¤±¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·¼È¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃËÀ­¤ÎÈó¶¨ÎÏÅª¤ÊÌÌ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥é¥ê°å¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸«¤»Êý¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÅö»ö¼Ô¤ÎÃËÀ­¤¬¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£

¸øÅªµ¡´Ø¤Î¾ðÊó¤Ï·ø¶ì¤·¤¯¡¢°ìÊý¤ÇÌ¡²è¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖºÇ¸å¤ËÉ×¤¬Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë²þ¿´¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ËÃ¼¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÃËÀ­¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÌ¡²è¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥é¥¤¥É¤äµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤¨¤Æ½÷À­ÌÜÀþ¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤º¡¢ÃËÀ­¤¬¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ºîÉ÷¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉµá¡£¥Õ¥ê¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×ÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥À¡¼¥ä¥Þ(@TopeconHeroes)¤µ¤ó¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤âÀµ³Î¤Ê°åÎÅ¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£

¢£¡ÖÉØ¿Í²Ê¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬°­¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¡£ÈçÇ¢´ï²Ê¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ë

Â¿¤¯¤ÎÃËÀ­¤¬¸¡ºº¤ò¤¿¤á¤é¤¦Âç¤­¤ÊÍ×°ø¤¬¡¢ÂÔ¹ç¼¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬½÷À­¤Ç¤¢¤ëÉØ¿Í²Ê¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤À¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡ÖÈçÇ¢´ï²Ê¤Ç¤â¸¡ºº¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

»ä¼«¿È¤âART¤Ë¤è¤ê»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À­¤¬Â¿¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÃËÀ­°ì¿Í¤ÇÊ¶¤ì¹þ¤àµï¿´ÃÏ¤Î°­¤µ¡¢ºÎÀº¤Ø¤Î¿´ÍýÅªÄñ¹³¡¢·ë²Ì¤¬°­¤¤¤È¤­¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ê¤É¡¢Æ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤·¤­¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ·ù¡¹Íè±¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÃËÀ­¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¸þ¤­¹ç¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥µ¥é¥ê°å¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¿Ç»¡¼¼¤Ç¡ÖÍè¤ë¤À¤±¤ÇÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î°ìÊâ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¡×¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤­¡¢É×ÉØ¤Ç¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¦¤«

Ì¡²è¤ÎÃæ¤Î¥«¥¨¥ë¤Ï¡¢ºÆ¸¡ºº¤ò·Ð¤ÆÄÌ±¡¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Í½Ìó¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¡¢Àº»»¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¡¢¤¤¤«¤ËºÊ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÄË´¶¤¹¤ë¡£

¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·ëº§¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤¬¡¢ÆÍÁ³½çÄ´¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼«¿È¤ÎÇ¥³è·Ð¸³¤âÅê±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°åÎÅÃÎ¼±¤Î²òÀâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤â¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

NHK¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÇº¤ß¡¢¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ­¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Å°Ç¤ò¾È¤é¤¹°ì¤Ä¤ÎÅô²Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥µ¥é¥ê°å¥Þ¥ó(@saraly_man)

¢¨µ­»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµ­Åù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£