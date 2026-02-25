¡ÖÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¡¢È¾Ê¬¤ÏÃËÀ¤Ë¤¢¤ë¡×ÉØ¿Í²Ê¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡©¼õ¿Ç¤ò¤¿¤á¤é¤¦É×¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
·ëº§¤·¤Æ2Ç¯¡¢Ç¥¿±¤ÎÃû¤·¤¬¤Ê¤¤É×ÉØ¡£ºÊ¤Î¤¦¤µ¤®¤ÏÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¤½¤³¤Ç¡ÖÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÃËÀÂ¦¤Ë¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤Î¥«¥¨¥ë¤Ë¸¡ºº¤òÂ¥¤¹¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö²¶¤Ï¸µµ¤¤À¤·¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÉØ¿Í²Ê¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦µñÀä¤À¤Ã¤¿¡£
¸½Ìò¤ÎÈçÇ¢´ï²Ê°å¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤â¹âÅÙÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ(ART)¤ò·Ð¤ÆÉã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê°å¥Þ¥ó(@saraly_man)¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃËÀÂ¦¤Î¿´ÍýÅª¾ãÊÉ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä»½Ãµº²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿Ì¡²è¡ØÃËÀÉÔÇ¥µº²è¡Ù¤òÀ©ºî¡£X(µìTwitter)¤Ç2.3Ëü·ï¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î³ëÆ£¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ç¥³è¾ðÊó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½÷À¸þ¤±¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·¼È¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃËÀ¤ÎÈó¶¨ÎÏÅª¤ÊÌÌ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥é¥ê°å¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸«¤»Êý¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÅö»ö¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¸øÅªµ¡´Ø¤Î¾ðÊó¤Ï·ø¶ì¤·¤¯¡¢°ìÊý¤ÇÌ¡²è¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖºÇ¸å¤ËÉ×¤¬Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë²þ¿´¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ËÃ¼¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÃËÀ¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÌ¡²è¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥é¥¤¥É¤äµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤¨¤Æ½÷ÀÌÜÀþ¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤º¡¢ÃËÀ¤¬¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ºîÉ÷¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉµá¡£¥Õ¥ê¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×ÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥À¡¼¥ä¥Þ(@TopeconHeroes)¤µ¤ó¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤âÀµ³Î¤Ê°åÎÅ¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÉØ¿Í²Ê¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¡£ÈçÇ¢´ï²Ê¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ë
Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬¸¡ºº¤ò¤¿¤á¤é¤¦Âç¤¤ÊÍ×°ø¤¬¡¢ÂÔ¹ç¼¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ëÉØ¿Í²Ê¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤À¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡ÖÈçÇ¢´ï²Ê¤Ç¤â¸¡ºº¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¼«¿È¤âART¤Ë¤è¤ê»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¤¬Â¿¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÃËÀ°ì¿Í¤ÇÊ¶¤ì¹þ¤àµï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¡¢ºÎÀº¤Ø¤Î¿´ÍýÅªÄñ¹³¡¢·ë²Ì¤¬°¤¤¤È¤¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ê¤É¡¢Æ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ·ù¡¹Íè±¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥µ¥é¥ê°å¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¿Ç»¡¼¼¤Ç¡ÖÍè¤ë¤À¤±¤ÇÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î°ìÊâ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¡×¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢É×ÉØ¤Ç¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«
Ì¡²è¤ÎÃæ¤Î¥«¥¨¥ë¤Ï¡¢ºÆ¸¡ºº¤ò·Ð¤ÆÄÌ±¡¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Í½Ìó¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¡¢Àº»»¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¡¢¤¤¤«¤ËºÊ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÄË´¶¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·ëº§¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤¬¡¢ÆÍÁ³½çÄ´¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼«¿È¤ÎÇ¥³è·Ð¸³¤âÅê±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°åÎÅÃÎ¼±¤Î²òÀâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤â¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
NHK¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÇº¤ß¡¢¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Å°Ç¤ò¾È¤é¤¹°ì¤Ä¤ÎÅô²Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥µ¥é¥ê°å¥Þ¥ó(@saraly_man)
