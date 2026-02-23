Pyt¡Ê¥Ô¥å¥Ã¥È¡Ë¤Î2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤¬ÅþÃå¡ª¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¥é¥¤¥ó¡ÖGENBA SKIN SERIES¡Ê¥²¥ó¥Ð¥¹¥­¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥×¥ì¥¹¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ª»î¤·¤·¤¿¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ä¤­¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Pyt¡Ê¥Ô¥å¥Ã¥È¡Ë2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥áPyt¡Ê¥Ô¥å¥Ã¥È¡Ë2026Ç¯½Õ¿·ºî¥³¥¹¥á¡ØGENBA SKIN FOUNDATION¡Ê¥²¥ó¥Ð¥¹¥­¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù