東京・池袋の象徴的存在「サンシャインシティ」を中心に、ショッピングからアミューズメント、眺望、カルチャーまで楽しめるコース。天空のオアシス・サンシャイン水族館や空の公園・てんぼうパークで癒やしの時間を過ごしたら、プラネタリウム満天で星空の世界へ。さらにアニメイト池袋本店やポケモンセンターメガトウキョーで人気カルチャーを堪能し、夜は西口公園グローバルリングで美しい光と音楽に包まれよう。【写真で見る】