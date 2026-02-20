島根県の玉造温泉に佇む全室露天風呂付き客室の温泉旅館「界 玉造」では、2026年3月30日(月)〜4月6日(月)までの間、温泉街に咲く400本の桜を楽しむ「桜舞うたまゆら滞在」が今年も開催される。「界 玉造」の前を流れる玉湯川は、春になると両岸2キロメートルにわたって約400本の桜が咲き誇る桜の名所。「界 玉造」専用の人力車に乗りながらライトアップされた夜桜を鑑賞し、非日常のお花見を体験できるのが魅力だ。今年は新たに、