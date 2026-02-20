2026年2月18日より、全国のしまむら店舗とオンラインストアに、スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のレザー調財布シリーズが登場した。がま口タイプの小銭入れ、長財布、コインケースの3タイプ全5種で、価格は1089円から。2026年3月5日(木)には「一粒万倍日」「天赦日」「寅の日」「大安」が重なる最強開運日を控えており、金運アップの縁起物として知られる「春財布」の買い替えにもぴったりだ。【画像】しま