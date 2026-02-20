しまむらにスヌーピーの「本格レザー調財布」が登場！1089円からの全5種、“春財布”にもぴったり
2026年2月18日より、全国のしまむら店舗とオンラインストアに、スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のレザー調財布シリーズが登場した。がま口タイプの小銭入れ、長財布、コインケースの3タイプ全5種で、価格は1089円から。2026年3月5日(木)には「一粒万倍日」「天赦日」「寅の日」「大安」が重なる最強開運日を控えており、金運アップの縁起物として知られる「春財布」の買い替えにもぴったりだ。
【画像】しまむら×PEANUTSのレザー調財布全5種を見る
■レトロながま口の小銭入れ付き財布
「レディース 財布 (PEANUTS)」(1969円)は、アンティーク調の金具がレトロかわいいがま口タイプ。表面にはスヌーピーとチャーリー・ブラウンがひょっこり顔を出しているデザインが型押しされていて、レザー調の質感と相まって大人っぽい仕上がりだ。
がま口部分をパカッと開くと、仕切り付きの小銭入れが大きく開いて中身が見渡しやすく、小銭をスムーズに取り出せる。カードポケットも備えた実用的なつくりで、手のひらサイズだから日常使いにも旅行のサブ財布にもぴったり。
■お札派にうれしい！収納力たっぷりの長財布
「レディース 長財布 (PEANUTS)」(1969円)も同じくスヌーピー＆チャーリー・ブラウンのひょっこりデザイン。開くと複数のカードポケットに仕切り付きの札入れ、中央にはファスナー付きの小銭入れと充実の収納力。肉球デザインのファスナーチャームもさりげなくかわいいポイントだ。
今やコンパクト財布が主流になりつつあるが、お金にまつわる験担ぎとして「お札を折らずに収納したい」と、あえて長財布にこだわる人も多いという。金運アップを意識するなら、長財布を選ぶのもアリかもしれない。
■サーフィンスヌーピーのコインケース
「レディース コインケース (PEANUTS)」(1089円)は、サーフボードを抱えてご機嫌に砂浜を走るスヌーピーの型押しデザインがたまらなくかわいい一品。内生地にもスヌーピーの総柄がプリントされていて、開けるたびにちょっとうれしくなりそう。
ちょっとしたおつかいやキャッシュレス決済のおともにぴったりのサイズ感で、カラーはダークブラウン、ダークグリーン、ブラウンの3色展開。
今回のレザー調財布シリーズは、2026年2月18日より全国のしまむら店舗とオンラインストアで販売中。人気アイテムは早めに売り切れる可能性もあるので、お気に入りを見つけたら迷わずゲットして！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
