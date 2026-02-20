雑貨店に勤めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さんのお店にきたお客さんは、彼女のプレゼント選びに迷っていた。そこで、オムニウッチーさんがいろいろな商品を提案すると「気に入ったものを使ってるから」と、全部否定してきて…？オムニウッチーさんのエッセイ漫画『彼女想いの彼氏』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】本編を読む■欲しいものが見つからず、提案したものを全部否定してくるお客さん!?『彼女想いの彼氏』01