不思議な事象を「お地蔵様が助けてくれた」と言い張る郵便局員【漫画】本編を読む現役の郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さんは、同僚や他局から寄せられた実体験を漫画化した『郵便屋が集めた奇談』を連載している。今回紹介するのは、東北の郵便局に勤める宮澤さんから届いた、都会から転勤してきた若手局員・スエ君にまつわる不思議な物語だ。■お地蔵さんとの奇妙な友情「神友(しんゆう)」とはうまいことを言うお地蔵さ