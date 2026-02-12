1話P1-1【漫画】本編を読むSNSで自身の体験を中心に漫画を描いている、けろちゃんさん。なかでも新卒で入った会社でパニック障害と適応障害を発症し、ニートになるまでの体験を描いた作品には大きな反響があり、『とりあえず生きてる！ 〜新卒1年目で心を病んだニートが社会復帰した話〜』として電子書籍化された。1話P1-21話P1-31話P1-41話P1-5■「定時で帰る」という概念が存在しない今回は、上司から言われた衝撃的な言葉につい