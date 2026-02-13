SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、8巻が発売され注目を集めている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。さらに、待望の次巻について横山さんに話を聞いた。【漫画】本編を読む「上っ面の反省しか伝わってこない」毒義母のウソを感じ取った仲間