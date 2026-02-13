ソメイヨシノの開花に先駆け、晩冬から初春に咲くことから早咲き桜として人気が高い河津桜。また、満開より手前の6〜8分咲きが見頃と言われているのも特徴だ。今年も河津桜の名所が続々と見頃を迎えている今、今週末(2月14日・15日)に5分咲き以上の河津桜を楽しめそうなスポットをピックアップして紹介。春の先取りにぴったりな河津桜の絶景を観に足を運ぼう。【写真】今週末(2月14日・15日)に見頃を迎えそうな花見スポット河津桜