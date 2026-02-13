仕事関係のバレンタインデーの義理チョコ文化は減少してきたかに思える近年だが、本日はちょっと社風が古い某会社が実際に実施したバレンタインデーの営業回り企画を紹介する。普段は内勤で外出はしない女性事務員を連れ出し、チョコレートを配らせるという企画なのだが、この企画で他社のバレンタインデーに対する考え方の違いを目の当たりとすることになる。【漫画】本作を読む業務の一環と言われたらやるしかない…過去にさまざ