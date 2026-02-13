夫に「別れる」と言ったら、「別れるくらいなら子どもがいたほうがマシだわ」といった【漫画】本編を読むグラハム子さん(@gura_hamuco)の新刊『うちの夫は子どもがほしくない』(竹書房)は、結婚5年目で子どもを望む36歳の妻・ミカと、話をはぐらかし続ける同い年の夫の姿を描いている。本作は「子どもがほしい女性」と「欲しくない男性」双方への丁寧な取材を重ねて描かれた意欲作だ。■取材でわかった欲しくない派の本音うちの夫