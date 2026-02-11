当時、新卒で入社した22歳の女子社員に30歳年上の独身上司が「付き合おう」と告白してきた。上司は50歳を過ぎた管理職で仕事はできるがずっと彼女がおらず、「結婚するなら若い子がいい」と、新卒女子をターゲットにしていた。尾持トモ(＠o0omotitomo0o)さんの漫画『人生崩壊 会社ぐるみのいじめで苦手な人と無理やり付き合わされました』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】「恐怖の職場」読む■平成の終わりから令和にかけて就