福島県国見町の「クニミノマド」では、サンふじりんごとりんごジュースのセットの販売を2026年2月28日(土)まで受け付けている。【写真】太陽の光とたくさんの葉っぱで栄養と甘味を限界まで注ぎ込まれたりんごを使用した「りんごジュース」■サンふじ“葉取らずりんご”についてサンふじ“葉取らずりんご”りんごとジュースには、サンふじという品種の“葉とらずりんご”を使用。“葉とら