「夜逃げさせて欲しい」と言う男性【漫画を読む】「夜逃げさせて欲しい」という男性だが…!?子どものころから漫画を愛し、ユーモア溢れる作品を手掛ける宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)で公開中の『夜逃げ屋日記』は、DV被害者らを救済する実話を基にした人気作だ。今回は同作の61〜62話を紹介するとともに、作者に束縛彼女の行き過ぎた行動について話を伺った。■公共ポスター破砕と異常な嫉妬『夜逃げ屋日記』6