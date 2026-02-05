自然豊かな八ヶ岳エリアのリゾートホテル「リゾナーレ八ヶ岳」では、2026年4月25日(土)〜5月24日(日)の間、22回目を迎える春の祭典「回廊の花咲くリゾナーレ2026」が開催。160メートルの花の回廊が2026年も登場する。【写真】花のアーチをくぐり抜け、春の訪れを全身で感じられるアクティビティ「花咲く森の空中散歩」■2026年は「花咲く森の空中散歩」が新登場回廊の花咲くリゾナーレは、2005年から開催している春の定番イベント