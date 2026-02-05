GIFクリエイターの「GIFの伊豆見」としても活躍する伊豆見香苗が、2ピースバンド「ポップしなないで」と再びタッグを組んで、今度は絵本を上梓！同時にMVを伊豆見香苗が担当するテーマ曲もリリースされる。【写真】伊豆見香苗とポップしなないでがお風呂嫌いに贈る絵本「どっぽん！バスボール」の作画を見る■2月6日(お風呂の日)発売の絵本「どっぽん！バスボール」とは「どっぽん！バスボール」(本体1500円＋税/303BOOKS刊)は2026