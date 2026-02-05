「URBAN NIGHT OWL 実行委員会」は、2026年2月21日(土)・22日(日)の2日間、名古屋・東別院で都市型アウトドアイベント「URBAN NIGHT OWL 2026」を開催する。寺という舞台で焚き火を楽しめる本イベントには、過去最多の100店舗以上が出店。アウトドアギアの販売や本格ワークショップ、こだわりのフードなどを通じて、来場者に日常を豊かにするヒントを提供する。【写真】「URBAN NIGHT OWL 2025」出店者集合写真2026年2月21日(土)、