スヌーピーやピーナッツの仲間たちをテーマにした公式サーフショップ「SNOOPY'S SURF SHOP」(スヌーピーズ サーフショップ)にて、バレンタイン期間限定キャンペーン「Aloha with Love」が2026年2月15日(日)まで開催中だ。店頭限定・数量限定のスペシャルアイテムが登場するほか、購入者にはオリジナルポストカードのプレゼントも。【画像】SNOOPY'S SURF SHOPのかわいいバレンタインアイテムを見るSNOOPY'S SURF SHOPのバレンタイ