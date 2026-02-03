宗司は「どこにでも行ってやる」と強がってみたものの、放り込まれた先は想像の斜め上をいく地獄だった…。【漫画】本編を読む深夜まで街を徘徊し、10代でありながら飲酒や喫煙を繰り返す若者たち。東京の「トー横」、大阪の「グリ下」、名古屋の「ドン横」、福岡の「警固界隈」など、家にも学校にも居場所がない彼らが集まる場所は全国に存在する。しかし、そんな若者たちが行き着く“最後の場所”を描いた物語がある。今回紹介す