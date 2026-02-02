歴史と文化が息づく上野は、自然、芸術、ショッピングが一度に楽しめる東京屈指の観光エリア。上野恩賜公園で緑と文化を感じ、西郷隆盛像で歴史に思いを馳せたら、動物たちの姿に癒やされる上野動物園へ。不忍池のほとりでは四季折々の風景を楽しみ、アメ横商店街でにぎやかな下町の空気に触れるのもおすすめ。都心にいながら自然と人情があふれる、見どころ満載の上野満喫コースだ。【写真で見る】初めての上野、王道コース色鮮や