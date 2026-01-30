容疑者をおびき出すことを夫は反対するが、麻衣の決心は変わらない。【漫画】ミステリー漫画「仮門」を読む続きを心待ちにする読者でコメント欄が埋め尽くされているミステリー漫画がある。SNSで連載中の「犯人を予想する漫画『仮門』」だ。「めちゃくちゃおもしろい」「まだ犯人を予想できないのにハマってる」「候補が多すぎて混乱する」「人物相関が濃すぎて何度も読み返した」と熱量高めの声が並ぶ。■10年前に消えた娘と、止