会社から休職を勧められるてんちゃん【漫画】本編を読む小さい頃から漫画や本が好きだったみぞグミ絵璃(@mizogumi)さんは、「&Sofa」(講談社)にて「すってんてんちゃんお休み日記」という作品を連載していた新人漫画家さん。2023年11月には「アルバイターてんちゃん、社会のレールに乗る」を含む1話〜3話をSNSに投稿し、9300超えのいいねが付いた。昼は福祉の施設で非常勤職員、夜はカフェでアルバイトをして働き詰めのてんち