なぜ“おパンティー”を忘れる!?インフォメーションに届けるわけにもいかず…店員はどうしたのか？【漫画】本編を読む接客業をしていると、避けようがない“運ゲー”のように変な客に当たってしまうことがある。どんなに真摯に仕事に取り組んでいても、突然目の前にブラックホールが現れるのだ。アパレル業界で約10年の経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが描く『アパレル店員の最低最悪、でも最高の1日。』は、そんな現場のリアル