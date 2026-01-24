株式会社THE DOG COMPANYは、移動型トリミングサービス「THE DOG(TM) Salon Trimming Wagon 東京本店」を本部直営により2026年1月24日より運行開始。これに先立ち、2026年1月7日より予約受付を開始している。【写真】アッシュブルー×“ぱんちゃん”の象徴的デザイン移動型トリミングサロン「THE DOG Salon Trimming Wagon 東京本店」運行開始この移動型トリミングサービスについて、担当