「今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜」11話より【漫画】本編を読む三姉妹を育てるサヤ山サヤ(@saya_twins1125)さんが描く、連載エッセイ『今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜』が最終回を迎えた。長女・ポン子ちゃんの深刻な猫背。上体起こしもできないほどの姿勢の悪さに悩んでいたサヤさんだったが、整骨院での診断によって、その原因が意外な場所にあることが判明した。※マンガの内容はあくまで著者の