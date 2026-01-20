日本マクドナルド株式会社が、人気チョコレート菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を使用した新商品「マックフルーリー(R) きのこの山とたけのこの里」を、2026年1月21日(水)より期間限定で販売。なめらかなソフトクリームに、“ごろっごろ”の「きのこの山」と「たけのこの里」が1つのスイーツに同時に入る初めてのコラボレーション商品で、3月上旬までの販売予定となっている。【画像】新TVCM「奇跡の共演」篇には「HANA」のM