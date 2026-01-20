史上初!!「きのこの山」と「たけのこの里」が同時に楽しめる「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」が1月21日より期間限定販売！ごろごろ食感と2種のチョコソースがおいしさを引き立てる

史上初!!「きのこの山」と「たけのこの里」が同時に楽しめる「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」が1月21日より期間限定販売！ごろごろ食感と2種のチョコソースがおいしさを引き立てる