史上初!!「きのこの山」と「たけのこの里」が同時に楽しめる「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」が1月21日より期間限定販売！ごろごろ食感と2種のチョコソースがおいしさを引き立てる
日本マクドナルド株式会社が、人気チョコレート菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を使用した新商品「マックフルーリー(R) きのこの山とたけのこの里」を、2026年1月21日(水)より期間限定で販売。なめらかなソフトクリームに、“ごろっごろ”の「きのこの山」と「たけのこの里」が1つのスイーツに同時に入る初めてのコラボレーション商品で、3月上旬までの販売予定となっている。
【画像】新TVCM「奇跡の共演」篇には「HANA」のMAHINAさんが登場
「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」は、なめらかなソフトクリームに、サクサク食感のクラッカーや口どけのいいクッキー生地に2層のチョコレートが特徴の明治のロングセラー商品「きのこの山」と「たけのこの里」をトッピング。さらに異なる2種のチョコソースで仕上げた、冬にぴったりのひんやりスイーツとなっている。それぞれの菓子が持つ異なる食感と味わいを楽しみながら、ソフトクリームとの絶妙なバランスを堪能してほしい。
実は、「きのこの山」と「たけのこの里」という、それぞれに根強いファンを持つ人気チョコレート菓子が1つのスイーツに同時に使用されるのは今回が初めてだという。形や食感、味わいの異なる大人気チョコレート菓子を同時に楽しめ、マックフルーリーのなめらかなソフトクリームが両者の個性を引き立てる唯一無二の本商品。新たなハーモニーを生み出す“夢のコラボレーション”で、どちらのファンも満足できる特別なマックフルーリーとなっている。
また、「マックフルーリー オレオ(R)クッキー」のオレオクッキーを増量し食べ応えのある「マックフルーリー 超 オレオクッキー」もレギュラーメニューとして大人気で、口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいを楽しめる。
どちらの商品も寒い冬の季節だからこそ、濃厚な味わいを楽しめる“ひんやりスイーツ”なので、あたたかい店内や家の中で、また、あたたかいバーガーや飲みものと一緒になど、さまざまなシチュエーションで楽しんで。
さらに、1月20日(火)より放映開始となる新TVCM「奇跡の共演」篇には、「HANA」のMAHINAさんが登場。グループとしては3人目のマクドナルドTVCM出演となる本作では、巨大な“きのこの山”と“たけのこの里”とダンスをするMAHINAさんと、きのこの山とたけのこの里の両方を味わえる商品であることが印象的に描かれている。“奇跡”のコラボスイーツ「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」の魅力をポップで軽快に表現したTVCMとなっているので、商品とあわせてチェックしてみよう。
※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
