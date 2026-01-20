呪われた！のに怨霊の姿をみても、怖いとすら思えなくなった【漫画】本編を読む好きなゲームをしていても心が動かない。楽しいはずのことが楽しくない。「これが噂の鬱状態か」とため息をつく男の背後には、ぴったりと怨霊が張り付いている。本来ならば恐怖の絶頂にいるはずのシチュエーションだが、今の男には怖がる気力さえ残っていなかった。早々乃曜七さん(@kakesichi67)が描く短編漫画『感情の死んだ男』は、わずか3ページと